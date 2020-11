Uso da videoconferência economizou R$ 464 mil em gastos com audiências no Acre

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) iniciou a segunda fase do projeto “Municípios Prato Cheio para o Desenvolvimento”. Na nova etapa, 346 municípios serão contemplados, entre eles sete do Estado do Acre, com a previsão de mais 176.550 famílias beneficiadas.

No Acre, 3.750 famílias serão atendidas com cestas básicas nos municípios de Jordão, Santa Rosa do Purus, Porto Walter, Feijó, Tarauacá, Manoel Urbano e Marechal Thaumaturgo.

Com o critério de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para escolha das localidades, a lista dos primeiros contemplados na segunda fase do Prato Cheio está disponível no site da iniciativa.

O investimento para a 2a fase soma R$ 8.827.500. Na primeira fase, 22.143 famílias foram validadas. Os itens básicos de higiene e alimentação começarão a ser distribuídos após as eleições municipais.

A segunda fase tem meta inicial de alcançar 1.315 Municípios, por isso, se mais doações forem efetivadas para o projeto, mais cidades poderão ser contempladas.

No total, o projeto arrecadou, por ora, cerca de R$ 10 milhões, com a proposta de – no contexto de crise com a pandemia da Covid-19 – auxiliar os moradores de pequenos Municípios com o menor IDH do Brasil. Ao lado da CNM na iniciativa estão o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), a Associação os Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), a Fundação Banco do Brasil (FBB), a Confederação das Associações Comerciais do Brasil (CACB) e a Fundação Hermann Hering.