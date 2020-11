Uma questão de competência!

A indicação para conselheiro do Tribunal de Contas é política. O governador apresenta o nome do candidato ao cargo, os deputados aprovam ou não. Entretanto, não é apenas isso. Para a ocupar a vaga na Corte de Contas é necessário notório saber. Sem isso, não passa no crivo político. Acontece que o advogado José Ribamar Trindade, indicado pelo governador Gladson Cameli, aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa e confirmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) possui todas as qualidades para a função. Trindade não é nenhum corpo estranho ao TCE. Ao lado do conselheiro Antônio Malheiros já prestou relevantes serviços ao estado. Sai do Gabinete Civil deixando sua marca de competência, integridade e honradez. Discreto, porém firme nas articulações da gestão e da política. Um democrata. Ninguém é insubstituível, mas o governador Gladson Cameli sabe que ele fará falta ao seu lado. Por outro lado, Ribamar servirá bem ao Acre na nova função.

“Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor minha voz seria como o som de um sino”. (Paulo, o Apóstolo)

Feira do peixe

A casa do senador Sérgio Petecão (PSD) mais parece mercado de peixe durante a Semana Santa. Ontem à noite, por exemplo, centenas transitavam por lá. Explica muito o provável crescimento de Tião Bocalom comentado em toda a cidade.

Tchê, o habilidoso

Não se pode engar que o presidente do PDT, deputado Luís Tchê, tem sido muito habilidoso na condução política do partido. Além de ocupar espaços no governo e na prefeitura de Rio Branco, ele renuncia ao mandato para que o 1º suplente Gemil Júnior assuma na Aleac. Isso é “fazer política” interna e externa. Vai chegar com força nas eleições de 2022. Podem apostar!

Guerra no Juruá

A Justiça Eleitoral garantiu o registro e divulgação da pesquisa da Data/Control que coloca o prefeito de Cruzeiro do Sul Zequinha (PP) na dianteira (ele é candidato a reeleição). Ele disputa com Fagner Sales (MDB) e o sargento Adônis (PSL).

Tempo fechado

Em se tratando de política a cidade de Tarauacá está fechada para pouso e decolagem. Os partidários dos candidatos estão para se pegar no tapa no meio da rua. O jogo por lá, como bem diz um morador, é bruto.

. O pastor Agostinho Gonsalves está esbanjando saúde; não é verdade que ele tenha contraído o coronavírus.

. É um homem sábio!

. Não tenta Deus e sabe que Deus não pode ser tentado pelo mal!

. TCE manda Depasa anular o concurso público; mais de 400 trabalhadores vão para o olho da rua.

. Onde fica o olho da rua? A cabeça? As pernas? Os braços? O fiofó da rua?

. Quando alguém chama a prefeita Socorro Neri de comunista eu dou risada.

. Parece coisa de gente doida, demente?

. Me responda se souber:

. A prefeita é comunista?

. Porque se ela for o Karl Marx é pastor, padre, cardeal bispo ou mesmo o papa.

. O Tchê Guevara um coroinha.

. O Daniel Zen, do PT, que vai para a missa todo domingo, enquanto os que dizem acreditar em Deus não rezam, não oram nem se confessam.

. É o discurso, a retórica, a narrativa política para desacreditar o outro.

. Em Brasiléia a eleição anda equilibrada!

. É o que dizem os políticos na capital.

. As urnas é que vão dizer; lá e aqui.

. O povo de Xapuri adotou o Bira Vasconcelos: é melhor ser um Rubinho Barrichello honesto do que um Lewis Hamilton corrupto.

. O governador Gladson Cameli (afastado do PP) correndo atrás da vacina contra o coronavírus; chama o Ribamar; ainda dá tempo!

. Good Morning, president Trump!

. “Vai para o baixa do égua!” (sotaque americano).

. Então, tá!