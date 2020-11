Preço do óleo de soja aumentou 18% no mês de outubro, na capital

Foto: Divulgação

Uma pesquisa encomendada pelo Sebrae Nacional, a partir de dados do Ministério da Economia, apontou que as Micro e Pequenas Empresas (MPE) reagiram mais rápido à crise do que as Médias e Grandes Empresas (MGE) do país. No período de julho a setembro de 2020, foram recuperados cerca de 443 mil empregos.

O Acre é um dos cinco estados que mais apresentou saldo positivo na geração desemprego, quando comparado a 2019. De acordo com o levantamento, o estado obteve 1.228 novos postos de empregos e alcançou a 5ª posição no ranking.

“Os pequenos negócios estão sendo mais valorizados, e aqui no Acre tivemos um saldo positivo, criaram-se mais empresas e foram gerados mais empregos do que demissões e fechamento de empresas”, disse o diretor técnico do Sebrae no Acre, Lauro Santos.

Neste período, os setores de agropecuária e construção civil foram os que indicaram maior geração de postos de empregos, em todo o Brasil. O saldo positivo nestes segmentos é atribuído, em parte, ao fechamento do comércio, ocasionado pela pandemia.

“Várias empresas procuraram o Sebrae nesse período de pandemia, para se reinventar na forma de atuar. Foram disponibilizadas consultorias gratuitas nas áreas de inserção digital, planejamento estratégico, acesso e orientação ao crédito, e isso tem feito a diferença”, destacou o diretor.