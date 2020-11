OAB/AC realiza debate entre candidatos à prefeitura de Rio Branco nesta sexta-feira (6)

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) e a Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/AC) promovem nesta sexta-feira, 6, pela primeira vez, um debate entre os candidatos à Prefeitura de Rio Branco. O evento ocorrer a partir das 19h, com participação de todos os sete que pleiteiam a chefia do Poder Executivo Municipal e será transmitido por meio do Facebook e do canal “OAB Acre” no YouTube, além da cobertura fotográfica em tempo real pelo Instagram da entidade (@oabacre).

Dividida em três blocos, a ação será realizada no auditório da OAB/AC com duração estimada de 1h40min. Membra da Comissão de Direito Eleitoral (CDE), responsável por promover o encontro, Iolanda Almeida fala que será uma grande oportunidade para as pessoas analisarem as propostas de cada um e escolher.

“A expectativa é grande porque em 88 anos de história da OAB esta será a primeira vez que realizaremos um debate entre os postulantes a um cargo Executivo. Será um marco e a sociedade pode esperar um debate justo, inteligente e saudável. Tivemos muito cuidado na elaboração das perguntas feitas pelas comissões, conselheiros seccionais e Diretoria para levar qualidade. Todos confirmaram presença e isso demonstra a credibilidade que temos na sociedade”, pontua Iolanda.

O debate será mediado pelo advogado e corregedor-geral da Seccional Acre, Gilliard Nobre Rocha. O debate terá na abertura perguntas com temas específicos, selecionados pela OAB/AC e a CAA/AC, e o candidato poderá responder em até 1min30s. No segundo bloco, os prefeituráveis perguntarão entre si, com direito à réplica e à tréplica. A terceira e última etapa seguirá a mesma linha da segunda, juntamente com as considerações finais, de 1min30s.