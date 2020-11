Governo do Acre vai construir centro para juntar em um só local as principais repartições públicas

Foto: Divulgação

O governador Gladson Cameli anunciou a aprovação do anteprojeto apresentado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur) para a construção de um centro administrativo com capacidade para reunir, em um único espaço, todas as principais repartições públicas do governo.

O anteprojeto foi elaborado em parceria com o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Acre (Sinduscon), e apresentado, nesta última quinta-feira, 5, na filmoteca da Biblioteca Pública, com a presença de secretários de Estado e empresários da construção civil.

“É um desejo meu que não só essa, mas todas as obras de governo que me propus a fazer saiam do papel e sigam à risca o seu cronograma. Precisamos de obras para gerar empregos, além disso a estrutura do Estado precisa estar mais organizada e prestar um serviço de qualidade à nossa população. É uma proposta que se arrasta há muitos anos e que, na minha gestão, pretendo concretizar”, disse o governador Gladson Cameli.

De acordo com o estudo, a área escolhida, próxima a edifícios como a sede do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Polícia Federal (PF) e Tribunal Regional Eleitoral (TRE), já é de propriedade do Estado. Possui mais de 220 mil metros quadrados que serão divididos entre o prédio-sede do governo, blocos de secretarias, área comercial, edifício cultural com auditório, terminal de ônibus e estacionamento. A pedido do governador, até o fim do mês o projeto deve entrar em processo de licitação.

“O prédio central do governo será um edifício com sete andares e ainda terá mais seis blocos de três andares cada, que darão espaço às secretarias. É um projeto de grande relevância para o estado, trata da reintegração de todos os órgãos públicos, não haverá gastos com aquisição de área, pois o terreno é próprio. Será bem localizado, com sistema viário, faltando apenas algumas adequações. Um projeto ousado para quem tem visão de futuro como o nosso governador”, explicou Sérgio Nakamura, vice-presidente do Sindicado da Indústria da Construção Civil no Acre.

Um dos benefícios com a construção do centro administrativo é a redução de gastos significativos com aluguéis de imóveis que hoje abrigam atuais repartições públicas. A iniciativa também resultará em maior comodidade aos cidadãos, uma vez que estará disponível, no mesmo espaço, a maioria dos serviços prestados pelas secretarias e a economia será aquecida durante o processo de construção, gerando centenas de empregos.

“Fizemos o estudo, analisando áreas que já fossem de propriedade do Estado, para evitar gastos com aquisição de área. Dos três locais estudados, esse que fica localizado nas imediações da BR-364, perto de outras repartições importantes, foi o mais estratégico, faltando apenas algumas adequações. Após a aprovação do governador, o anteprojeto vai passar por análise de viabilidade técnica e definição de orçamento. Agradeço pela parceria com o sindicato, que fez a doação do anteprojeto que reforça a ideia do nosso governador, que é botar a nossa economia pra funcionar, começando pelas obras de construção civil”, finalizou Victor Bonecker, secretário de Desenvolvimento Urbano e Regional do Acre.

O governo não informou o valor da obra, expectativa de data para inauguração e a fonte dos recursos.

Fonte: Agência de Notícias do Acre