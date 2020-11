Felipe Neto é indiciado por corrupção de menores pela polícia do Rio de Janeiro

Localizado na Policlínica Barral Y Barral, o Centro de Atendimento ao Austista Mundo Azul realizou 192 atendimentos em quinze dias do mês de setembro, logo após a retomada do atendimento presencial. O tratamento teve de começar do zero, já que as crianças regrediram no quadro inicial de avaliação. No Acre são aproximadamente 11 mil, sendo registrado em Rio Branco cerca de 5 mil casos.

“Em setembro reiniciamos os trabalhos na forma presencial, porém as crianças, pelo fato de não estarem na escola e nem realizando nenhuma atividade, regrediram muito em seu quadro inicial de avaliação e tivemos que reiniciar essas avaliações. Em 15 dias foram 192 atendimentos, sendo que cada criança tem dois encontros durante a semana e em cada encontro são duas terapias. Neste momento estão passando pela avaliação onde cada profissional observa os comportamentos inadequados, as funções executivas e as habilidades de cada criança em diversos aspectos”, disse Rucilene Felix, diretora do Mundo Azul.

Todas as crianças passarão por esta avaliação para as profissionais possam elaborar o plano terapêutico singular de cada criança. “O cuidado de crianças com Espectro Autista requer planejamento e conhecimento aprofundado o que nossa equipe vem buscando através das qualificações ofertadas. Temos sempre em mente a necessidade de oferecer qualidade no atendimento”, concluiu.

A Organização Mundial de Saúde estima que existem 70 milhões de pessoas com autismo no mundo, 2 milhões somente no Brasil.