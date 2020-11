Detran suspende atendimento de Habilitação após ter fiação elétrica furtada em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc/AC) estará realizando inscrições para alunos novos e renovação de matrículas para o ano letivo de 2021 no período de 09 a 16 de novembro no Sesc Bosque. O requisito é ter quatro anos completos ou completar até 31 de março de 2021, conforme termos do artigo 2º da Resolução nº06/2010 do Conselho Nacional de Educação e, ainda, em conformidade com o artigo 3º, inciso II da Resolução nº 50/2010 do Conselho Estadual de Educação/Acre

Atualmente a escola funciona com 9 (nove) salas de aulas, 1(um) refeitório, 1(uma) sala de coordenação pedagógica, 1 sala de ciências, 1 sala de multimeios, secretaria, sala de tecnologias, e área de lazer.

A partir de 2009, por força do atendimento ao estabelecido no Decreto Lei nº 6.632, de 05 de novembro de 2008, o Sesc destina o valor de 10% da Receita Operacional do Regional para o comprometimento com educação gratuitamente dentro do Programa de Comprometimento de Gratuidade – PCG. Atualmente a Escola Sesc conta com atendimento de 156 crianças, onde todo material, transporte, alimentação e fardamento são integralmente subsidiados pela instituição.

Estão disponíveis 45 vagas e mais 20 para cadastro de reserva da escola Sesc. As inscrições para sorteio e rematrículas para o ano letivo de 2021 serão realizadas conforme o seguinte calendário:

09 a 16/11/2020 – Inscrições para sorteio – Educação Infantil 04 anos (conforme Edital 001/2020 EDUCAÇÃO INFANTIL – Sesc-DR/AC);

19/11/2020 – Sorteio (caso o número de inscritos seja superior à oferta de vagas) às 9h via Facebook do Sesc Acre.

Edital completo no site www.sesacre.com.br.