Candidatura de vice-prefeito em Epitaciolândia é indeferida pela Justiça Eleitoral

Recursos são oriundos de Emenda Parlamentar do Deputado Federal Alan Rick

O Ministério da Saúde pagou nesta quinta-feira, 5, mais uma parcela dos recursos para as obras de reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes. A liberação é fruto do trabalho que deputado federal Alan Rick (DEM) vem desenvolvendo em Brasília junto ao Executivo Federal desde seu primeiro mandato para garantir um bom atendimento de saúde aos moradores de Sena Madureira.

Foram liberados nesta quinta-feira, R$ 422.848,34 de um total de R$ 1.109.120,60 já pagos. O custo final da obra contando com a ampliação e as duas fases da reforma será de R$ 12,7 milhões. Alan Rick já destinou R$ 6,2 milhões em emendas individuais para o Hospital que é um sonho antigo da comunidade.

As obras estão em andamento e, graças ao esforço do parlamentar, o hospital terá condições de atender ao aumento populacional ampliando e adequando os serviços já oferecidos, e assim proporcionar uma melhor qualidade no atendimento à população não só de Sena Madureira, mas também de Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus. Outra novidade é a Estação de Tratamento de Esgoto e a nova central de gases hospitalares adequadas aos padrões de proteção ambiental.

“São cinco anos de luta. Visitei o Hospital ainda no início do meu primeiro mandato, em 2015. Fui ao Ministro da Saúde, à época, Marcelo Castro, e apresentei as demandas e garanti os primeiros recursos no valor de R$ 4 milhões. As obras deveriam ter sido iniciadas em 2017, mas a omissão da gestão estadual anterior postergou o início das obras além do necessário. Tivemos que buscar apoio do Ministério Público para não perdermos os recursos”, lembra Alan Rick.

Ao mesmo tempo que lutava juridicamente para não perder os recursos iniciais, Alan Rick foi em busca de mais recursos para a obra, que somam os R$ 12,7 milhões já garantidos. “A luta foi árdua, mas a recompensa é grande. Hoje a reforma e ampliação do João Câncio Fernandes deixou de ser um sonho, é uma realidade”, destaca o deputado, que faz questão de agradecer ao governador Gladson Cameli pelo empenho para o início dos trabalhos.

