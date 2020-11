Socorro diz que não liga para o apelido de “Socorro LED”

O secretário executivo da Regional do PSDB Acre, Alberto Furtado, publicou uma Nota nesta quarta-feira, 04, em nome do partido se solidarizando com o candidato a vereador do PSL, Hildegard Pascoal, pela postura do Coronel da Polícia Militar, Marcos Kinpara.

Em Nota, Alberto Furtado afirmou que atitude do coronel foi “infeliz“, e pontuou que todos os candidatos da Coligação “Juntos por uma Rio Branco melhor”, são importantes e tem a total e incondicional confiança da Executiva Estadual do PSDB.

Veja a nota na íntegra:

Nota de solidariedade

A Executiva Regional do PSDB Acre, na pessoa do secretário executivo, Alberto Furtado vem à público se solidarizar com o candidato a vereador do PSL, Hildegard Pascoal pela infeliz postura de Marcos Kinpara.

A Executiva Regional do PSDB reafirmar que todos os candidatos da nossa Coligação Juntos por uma Rio Branco melhor são importantes e tem a nossa total e incondicional confiança.

Assim como bem do nosso líder e candidato a prefeito Minoru Kinpara tem confiança em nosso time, que veste a camisa e vai às ruas diariamente levar o projeto de mudança por uma Rio Branco melhor apesar das circunstâncias.

o PSDB Lamenta profundamente a postura do Marcos Kinpara, a sigla entende que a imaturidade política muitas vezes atrapalha, mesmo quando se tem a boa intenção de construir.

Alberto Furtado

Secretário Geral da Executiva Regional do PSDB – Acre