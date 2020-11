Pesquisa que mostra 95% da população acreditando em desenvolvimento da Amazônia

O governador Gladson Cameli divulgou na manhã desta quinta-feira, 5, uma nota de pesar pelo falecimento do radialista e cantor Giovanni Acioly.

Natural de Tarauacá, Acioly morreu após sofrer um grave acidente no último domingo, 1º, quando perdeu a direção do veículo que dirigia e se chocou com uma carreta no próprio município do interior.

Transferido de avião para Rio Branco e levado para uma UTI do pronto-socorro, Giovanni não resistiu e acabou indo à óbito na noite desta última quarta-feira.

Na nota, o governo lembra o trabalho exercido como sonoplasta e também como locutor na Rádio Aldeia FM.

Leia a nota abaixo;

Nota de Pesar

O Governo do Estado do Acre comunica, com profundo pesar, o falecimento do jovem radialista Giovanni Acioly, ocorrido nesta quarta-feira, 4, em Rio Branco.

Natural de Tarauacá, Giovanni era um jovem e profissional extremamente querido e respeitado por todos, sendo um cidadão honrado por seus familiares e amigos da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) aonde trabalhava com grande dedicação e zelo na Rádio Aldeia FM de Rio Branco.

Por isso, é digno de nossas sinceras homenagens.

Que Deus, em sua infinita misericórdia, console os corações do pai, que é servidor público do Estado, Raimundo Acioly, da vereadora Janaína Accioly, e de todos os demais familiares, dando-lhe a paz e o consolo necessários neste momento de imensa dor e tristeza.

Gladson Cameli

Governador do Estado do Acre