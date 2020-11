Live solidária ‘Conexão do Bem’ irá arrecadar doações para crianças e idosos do Acre

A live solidária da campanha ‘Conexão do Bem’, promovida pela Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) e parceiros, pretende arrecadar doações para instituições de acolhimento à idosos, crianças e adolescentes da capital e interior do Acre. A live será realizada nesta sexta-feira, 06, às 18h pelo canal de YouTube do Sebrae no Acre.

A campanha ocorre em alusão ao Dia Internacional do Idoso e ao Dia das Crianças, ambas celebradas no último mês de outubro.

O evento também é promovido pelo Núcleo da Cidadania, a Associação de Defensoras e Defensores Públicos do Acre (Adpacre), o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Acre (Sebrae), a Federação do Comércio do Estado do Acre (Fecomércio) e Rede Amazônica.

A ação também conta com o apoio do Governo do Estado do Acre, através do Gabinete da Primeira-Dama, Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Departamento de Inovação e Divisão de Educação em Direitos Humanos e Diversidade, do Centro Universitário- Uninorte, do Centro Universitário- U:verse, TV 5, TV Gazeta, Supermercado Araújo, Supermercado Pague Pouco e Mesa Brasil.