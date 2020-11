Com acúmulo de 2,15%, Rio Branco tem a quarta maior inflação do país

Conforme dados do IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de janeiro a setembro de 2020, a cidade de Rio Branco já acumulou uma inflação de 2,15%, valor que só foi superado nesse período apenas pela cidade de Campo Grande, onde a inflação somou 3,41%, e pelas Regiões metropolitanas de Recife (2,78%) e de Fortaleza (2,55%).

O índice acumulado de Rio Branco supera também pelo índice do Brasil que ficou em 1,34%. Os dados podem ser localizados no Boletim de Preços ao Consumidor, produzido e publicados mensalmente pelo Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre. O período analisado coincide com a chegada e avanço da pandemia da Covid-19 no Acre.

Especialmente os gêneros alimentícios e combustíveis acumulam alta de preços que empurram para cima o índice inflacionário de Rio Branco. Nesta quarta-feira (4) por exemplo, o suplemento Jornal do Carro divulgou mais uma pesquisa sobre o preço da gasolina nas capitais “e quem abastece carro em Rio Branco, Acre, precisa mexer no bolso. É a capital com o maior preço médio (R$ 4,963)”.