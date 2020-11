Bittar defende Duarte e rejeita André Maia

Na avaliação do senador Márcio Bittar o candidato do MDB a prefeitura de Rio Branco, deputado Roberto Duarte, ainda tem chances de ir ao 2º turno das eleições. Para ele, as pesquisas divulgadas até o momento demonstram que o jogo não está muito claro, na verdade, “embolado”.

“É perceptível o crescimento de Tião Bocalom, mas do Roberto Duarte também, é o que nos dizem os candidatos a vereadores com quem tenho tido contato”, explicou. Na estimativa dele tudo é possível acontecer em uma eleição.

Em relação a sua clara posição contrária aos partidos de esquerda, Bittar deixou claro que não apoia nenhum candidato que seja vinculado ou coligado com esses partidos. Como exemplo citou o caso de Senador Guiomard em que o prefeito André Maia, do seu partido, se aliançou com o PT e PCdoB. “Declarei apoio a candidata Rosana do PP, já fui da esquerda e sei que é como uma praga ruim”, afirmou.

“Olhai os lírios do campo; nem mesmo Salomão em toda sua glória se vestiu com um deles”. (Jesus)

Pisando em ovos…

A eleição é tão irracional que os candidatos são obrigados a andar pisando em ovos. A declaração do Coronel Kinpara, irmão do candidato Minoru, é miúda dentro de um processo tão grande. Porém, no calor de uma campanha toma proporções além do valor contido nela mesma.

Erro grave

O maior erro dos opositores do ex-prefeito Vagner Sales (MDB) foi imaginar que ele estava acabado. Em se tratando de política o Vagner têm sete vidas ou mais. Não será fácil o prefeito Zequinha derrotá-lo (PP), mas não impossível. Zequinha reuniu apoio suficiente para também fazer um bom estrago no roçado dos Sales.

. O Donald Trump parece um leão africano enjaulado!

. Resolveu partir para o tapetão.

. Quem perde uma eleição deve aceitar o resultado, parabenizar o adversário e se preparar para a próxima.

. A democracia americana está arranhada!

. O sujeito pode até ganhar, mas não leva.

. A identidade de político de direita do senador Márcio Bittar não deixa dúvidas, diferente dos que são “direita” ou “esquerda” apenas por conveniência eleitoral.

. Se juntam com a esquerda para se dar bem, e se dão!

. O povo tá nem aí.

. Criticá-lo é um direito, mas que ele tem lado, isso tem!

. Diferente dos vira-casacas.

. Em dois anos a prefeita Socorro Neri (PSB) fez muito; é que em uma eleição as críticas são multiplicadas.

. São seis candidatos a prefeito, centenas de vereadores, políticos, dirigentes partidários, cabos eleitorais e parte da população só mostrando defeitos.

. Faz parte!

. Quem disputa uma eleição tem que se preparar para governar, alguns ganham e não sabem o rumo das coisas.

. Não existe a desculpas de que “eu não sabia que era assim”.

. Lugar de estuprador é mofando na cadeia!

. Bom dia!