Base em frangalhos

COLOQUEI na última inserção deste BLOG, ontem, de que havia uma tendência em Senador Guiomard que mostrava o crescimento da candidata a prefeita Rosana Gomes (PP) e, essa tendência veio a ser confirmada pela recente pesquisa do instituto DATA-CONTROL, que a mostrou numa dianteira confortável com 38% das intenções de votos, com os mais próximos seguidores bem distantes. O prefeito André Maia (MDB) aparece com 19,5%, e Gilson da Funerária (SD), COM 19, 3%. Estamos a pouco mais de uma semana para o dia da votação, um prazo curto para que os adversários possam recuperar uma diferença de 9%. A candidata Rosana Gomes (PP) não pode ser considerada vencedora, eleição costuma a ter surpresas, mas pode-se dizer que, ela chegou na reta final da campanha muito forte. E subiu num momento crucial;

MEU AVÔ!

O CANDIDATO do PT á PMRB, Daniel Zen, conta estar surpreso com o novo comportamento pacifista do candidato Tião Bocalom (PP). “Quando me encontrar, vai dizendo: meu filho, como você está, dá um abraço e encosta a sua cabeça no meu ombro. Dá vontade de dizer, meu avô!,” narra Zen.

USO INDEVIDO

LIGOU o Dr. Raiz, chorando copiosamente, para reclamar que usaram de forma indevida a sua imagem no programa eleitoral do candidato Roberto Duarte (MDB). “Não podiam fazer isso, eu apoio a Socorro Neri”, protestou. Pegaram uma fase fora do contexto, é o que dá para se notar.

SAINDO POR CIMA

A PREFEITA Socorro Neri, chegue ou não ao segundo turno, sairá dessa disputa inicial para mais um mandato, por cima. Não houve brecha no horário eleitoral para ser acusada de nenhum ato de corrupção na gestão.

GESTÃO FUÇADA

E OLHE QUE, a sua gestão foi virada e revirada pelos adversários.

ERRO AMADOR

O Coronel PM Kinpara, no afã de ajudar o irmão Minoru Kinpara (PSDB), acabou criando um perrengue para a candidatura do Minoru, ao acusar o candidato a vereador Hildergard Pascoal (PSL), de não pedir votos para o mano. Rendeu até nota do PSL de repúdio. O Coronel ciscou para fora.

MOMENTO PERIGOSO

O MOMENTO mais perigoso de uma eleição é neste espaço de pouco mais de uma semana para a votação. Um ato falho, um fato novo negativo, uma colocação mal feita, pode mudar o rumo da prosa de uma candidatura. É hora dos candidatos andarem no fio da navalha.

APOIO MILITAR

O SENADOR SÉRGIO PETECÃO (PSD) recebeu ontem a visita inesperada de representantes de alta patente da Polícia Militar, para hipotecar apoio à candidatura do Tião Bocalom (PP). Previram que, Bocalom dispara na PM.

ENXURRADA DE CANDIDATOS

O SENADOR PETECÃO (PSD) também se disse surpreso com a enxurrada de candidatos a vereador de outras coligações que o estão procurando para aderir à candidatura do Bocalom. “Nunca tinha visto isso”, comentou.

ENXURRADA EXPLICÁVEL

ESSA ENXURRADA de candidatos a vereadores migrando para quem surge com chance de vitória, eu vejo como normal. A maioria não recebeu recursos de seus partidos, está descontente, e vê a perspectiva de poder.

BATEU NUM TETO

AS URNAS é que vão dizer. Mas o cenário das últimas pesquisas indicam que, o candidato Minoru Kinpara (PSDB) parece que bateu no seu teto. Para quem sempre apareceu liderando, os números mostram estagnação.

DOIS CRESCERAM

DOIS CANDIDATOS crescerem nesta conta de chegada de forma muito clara. O candidato do PP, Tião Bocalom (PP), caiu na graça do povão; e o candidato Daniel Zen (PT), também deu uma subida. Vamos aguardar.

DEIXEM O R7 EM PAZ

O CANDIDATO a prefeito de Tarauacá, Chiquinho R7 (PTB), seja qual foi o resultado das urnas merece elogios, pela coragem de ser candidato enfrentando estruturas poderosas, e sem receber um centavo do partido.

A SER RESPEITADO

UM CANDIDATO idealista como o Chiquinho R7 (PTB), que disputa uma eleição do tostão contra o milhão, pratica a democracia na sua essência.

MONTANA JACK

O ANÃO Montana Jack (PSD) contou ontem ao BLOG estar otimista com a recepção que vem tendo a sua candidatura nos bairros. “Se os votos que me prometem apoio forem para as urnas, chego na Câmara”, comentou.

NÃO SAIU FORA

PARA A cúpula do MDB, o candidato a prefeito de Plácido de Castro, Francisco Tavares (MDB) continua na disputa com chance de eleição. Avaliam que deu uma recuperada nesta reta final, que o coloca no jogo.

FALTOU ASSESSORIA

TODAS AS PESQUISAS davam a ex-candidata a prefeita de Mâncio Lima, Wilsilene (PP), como cotada para ganhar a eleição, se não tivesse a candidatura impugnada. Tentou colocar no seu lugar a filha, mas o tempo de substituição foi estourado. Lhe faltou uma boa assessoria jurídica.

DISPUTA POLARIZADA

COM ISSO, a campanha fica polarizada entre o prefeito Isaac Lima (PT) e o empresário Chicão (MDB). Resta saber para onde vão tender os votos que seriam direcionados para a candidatura da ex-candidata Wilsilene (PP).

FORA DO ARRASTÕES

O CANDIDATO Roberto Duarte (MDB) não mais fará arrastão nos bairros. Alega o perigo da pandemia da Covid-19. Estranha, muito estranha a justificativa. Deveria ter tomado a decisão no início da campanha.

NÃO DECOLOU

NÃO FOI por falta de garra, mas a candidatura do Roberto Duarte (MDB) á PMRB não conseguiu decolar, mesmo sendo o deputado mais votado da capital. Eleição majoritária tem um contexto diferente da proporcional.

ZONA RURAL DECIDE

EM CRUZEIRO DO SUL, mais uma vez a eleição deverá ser decidida pelos votos da zona rural. Fagner Sales (MDB) e Zequinha (PP) brigam pelos votos da cidade, mas na área rural há uma tendência pró-Fagner.

É QUEM DECIDE

OS CHAMADOS votos esclarecidos não decidem uma eleição. Nem tampouco os votos dos cargos de confiança do governo e prefeitura. O que decidirá a eleição para a PMRB será a votação que vier dos grotões.

QUEM SEGUROU

O TIÃO BOCALOM (PP) só é candidato a prefeito da capital por causa da senadora Mailza Gomes (PP), do senador Sérgio Petecão (PSD) e do deputado José Bestene (PP). Sustentaram a pressão contra do governo.

FRASE MARCANTE

“JAMAIS discuta, você não convencerá ninguém. As opiniões são como pregos: quanto mais se martela sobre elas, mais fazemos com que penetrem”. Alexandre Dumas Filho.