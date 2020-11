Acre tem 30 novos casos e mais uma morte por Covid-19

A caminhada dos candidatos à prefeitura de Senador Guiomard, Rosana Gomes (Progressistas) e Ney do Miltão (PSD), nesta quarta-feira, 4, contou com a presença dos senadores Mailza Gomes (Progressistas) e Marcio Bittar (MDB), vereadores e apoiadores da coligação “Juntos Para Reconstruir e Avançar”.

A atividade começou na praça Fontinele de Castro e seguiu pela avenida Castelo Branco. Eles percorreram o comércio local falando com comerciários e a população em geral. Após a caminhada, finalizaram com um comício na Seringueira do Miltão.

Na ocasião, Bittar reafirmou seu compromisso com a progressista e disse que a apoia e chega para fortalecer a campanha nesta reta final. Com apoio do emedebista, a dupla conta agora com o apoio dos senadores Mailza e Petecão e do governador Gladson Cameli, políticos importantes que estão unidos pelo desenvolvimento do Quinari.

Bittar, que é relator do Orçamento Geral da União 2021 e grande aliado do presidente Bolsonaro, falou do apoio. “Minha candidata no Quinari é Rosana Gomes 11. O povo só tem a ganhar. Rosana e Ney tem meu aval, meu respeito e meu apoio para serem os gestores que mudarão os rumos do município”, disse.

A senadora Mailza Gomes falou do compromisso de Bittar com os guiomarenses. “Nosso coração e o povo da minha cidade estamos muito gratos pela sua confiança no nosso projeto, senador. Seu apoio é muito importante para fortalecer ainda mais nossa família. Agora estamos os três senadores acreanos e o governador unidos para eleger Rosana e Ney para prefeitura”, finalizou a senadora emocionada.