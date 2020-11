Zen se diz herdeiro de Jorge, Angelim e Marcus

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

O candidato do PT à prefeitura da capital, deputado Daniel Zen, encerrou o ciclo de sabatina do ac24horas. Defendeu o legado dos 20 anos do PT à frente da prefeitura de Rio Branco. Primeiro com Jorge Viana (1993-1996), em seguida com Raimundo Angelim (2004 a 2012) e Marcus Alexandre (2012 a 20018).

Zen prometeu melhorar Saúde, Educação e manutenção de ruas, além de continuar a construção de creches, já que a demanda é alta.

Respondeu sobre o envolvimento do PT em corrupção a nível nacional, mas lembrou que do seu partido apenas quatro estariam envolvidos. “Do PP, partido do atual governador”, foram 20”, desabafou.

Se colocou como o único candidato que não reza na cartilha do presidente Jair Bolsonaro. Riu quando questionado sobre acusação de ser comunista e esquerdista. Agradeceu a Deus pela oportunidade de ser candidato, aos correligionários e amigos que acreditam em suas propostas. Explicou a não participação do ex-governador Tião Viana em sua campanha publicamente: “O Tião está na linha de frente da C-19, dez de seus pacientes estão internados”, justificou.

A sabatina foi mediada pelo editor-chefe Marcos Venicios, com a colaboração dos jornalistas Luís Carlos Moreira Jorge, Leônidas Badaró e este colunista político.

“De que vale ao homem trabalhar feito um condenado, quando o tempo passar ele vai perceber que foi como correr atrás do vento”. (Salomão na linguagem de hoje).

Festival de traição

Candidatos a vereadores de vários partidos estão fazendo fila para receber as bênçãos do senador Sérgio Petecão. O querem como padrinho eleitoral por conta da estrutura de campanha do PSD. Uma “babazinha”, vê se entende!

Disparada do Bocalom

Fala-se muito na cidade de uma disparada do candidato do PP, Tião Bocalom. Porém e, entretanto, humildade e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Pode ser, mas também pode não ser. A prefeita Socorro Neri e Minoru Kinpara continuam no jogo.

Capilaridade do PSD

O objetivo do senador Sérgio Petecão ao participar das eleições municipais em todo o estado é ampliar a capilaridade do partido que ele, como liderança política, já tem. O PSD sem o Petecão não existe. O objetivo é chegar bem em 2022 quando pretende disputar o governo. “Qual o filho dessa terra que não sonha um dia em ser governador; estaria mentindo se dissesse que não”, disse Petecão durante entrevista no ac24horas no começo deste ano.

. Ao ver o vermelhão do Partido Republicano do presidente americano Donald Trump a Maria Rosa perguntou se ele era petista, comunista e esquerdista?

. É não Maria Rosa, é não!

. “Há se cesse”…

. O Trump lembra o Aécio Neves em 2016; com uma diferença:

. É o presidente da república, o candidato do poder acusando os outros de quererem roubar a eleição dele;

. Foi exatamente o que o Aécio fez com a Dilma junto com Eduardo Cunha e toda a canalhada e um grupo de patifes do Senado e da Câmara Federal.

. Tensionar a política com todo mundo armado até os dentes é perigoso, mas a América é a América, a melhor democracia do mundo.

. Segundo o status quo americano.

. Aliás, “o que é bom para os EUA é bom para o Brasil”!

. “Bando de lambe botas”!

. Calma Maria Rosa, tá de TPM?

. “Não me enche, me deixa eu comigo mesma”.

. Tá.

. Ex-deputado por cinco mandatos, Elder Paiva, faz uma campanha silenciosa para vereador, sabe onde é o ninho da coruja.

. Sua eleição não será nenhuma surpresa.

. É a melhor campanha; perguntem para o Chico Viga, Luís Gonzaga e outros que sobreviveram as avalanches eleitorais.

. Bom dia, general Mourão!

. BOM DIAAAAAA!