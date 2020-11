Saiba quais são os cursos tecnólogos mais buscados e se prepare para o mercado de trabalho

Lista tem como base os dados do Censo da Educação Superior 2019

Houve um crescimento de 11,5% nas matrículas do tecnólogo no Brasil, conforme os últimos dados do Censo da Educação Superior 2019. Ao todo, 1.223.851 estudantes iniciaram algum curso tecnólogo. O levantamento mostra os maiores cursos tecnólogos do país, além de demonstrar o aumento do número de matrículas na modalidade.

Estar por dentro dos cursos tecnólogos mais buscados possibilita entender quais são as formações que estão em alta no mercado. Dez cursos se destacam por concentrar a maioria dos estudantes.

O diretor de unidade do Senac-RS, Giancarlo Giacomelli, explica que fora do Brasil o entendimento sobre cursos técnicos é muito claro, enquanto que no país esse conceito ainda deixa a desejar, mas tende a ser positivo.

“Esse cenário tende a melhorar uma vez que concursos já aceitam candidatos com cursos técnicos e o mercado de trabalho também começa a compreender a importância da mão-de-obra técnica”, destaca o diretor. Segundo Giacomelli, em 2020, os cursos técnicos em Logística e Design de Interiores apresentaram aumento na procura dos estudantes.

Cursos tecnólogos mais procurados em instituições públicas

– Sistemas de Informação: 29.676

– Gestão de Negócios: 13.695

– Logística: 8.700

– Gestão Pública: 8.609

– Gestão Ambiental: 6.420

– Alimentos: 5.670

– Sistemas para Internet: 5.587

– Turismo: 5.051

– Gestão da Tecnologia da Informação: 4.513

– Gestão Comercial: 4.361

Cursos tecnólogos mais procurados em instituições privadas

De acordo com o número de matrículas, também foi feita uma lista com os cursos tecnólogos mais procurados em instituições privadas. É possível perceber pouca variação em relação às instituições públicas. Confira o levantamento completo logo abaixo:

– Gestão de Pessoas: 176.231

– Sistemas de Informação: 89.248

– Logística: 83.093

– Gestão de Negócios: 74.730

– Marketing: 57.373

– Estética e Cosmética: 54.098

– Gestão Comercial: 53.599

– Gestão Financeira: 49.570

– Gestão Pública: 45.971

– Gastronomia: 30.748

Bolsas de estudos para tecnólogo

Cada vez mais os estudantes têm se interessado por esta formação de curta duração. Além disso, são ideais para quem deseja ser rapidamente inserido no mercado de trabalho. No Educa Mais Brasil você encontra bolsas de estudo para tecnólogo com até 70% de desconto nas mensalidades. Confira as oportunidades disponíveis, escolha o curso que mais combina com você e faça a sua inscrição.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil