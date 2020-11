Próximo prefeito de Rio Branco terá orçamento de R$ 1 bilhão para 2021

Um print vazado em grupos de Whatsapp mostra o irmão de Minoru Kinpara candidato do PSDB à Prefeitura de Rio Branco, Marcos Kinpara, afirmando que não confia no candidato a vereador do PSL, Hildegard Paschoal, filho de Hildebrando Pascoal.

No print, o coronel da Polícia Militar (PMAC), Marcos Kinpara, afirma que Hildegard não pede voto para Minoru e que o bolsonarista não estaria de coração na campanha de seu irmão.

Relacionado

“Não confio no seu candidato a vereador [Hildegard]. Cuidado para não se decepcionar”, escreveu Marcos, após outra pessoa enviar uma mensagem de apoio em que estaria fechado com Minoru e Hildegard.

Em áudio, Hildegard lamenta a atitude de Marcos Kinpara e afirma que não é a primeira e nem a segunda que ele comete esse tipo de atitude.

“O coronel Kinpara não é a primeira vez e nem a segunda vez que está fazendo isso. Ele está fazendo perseguição, e eu não dei motivos para isso. Eu fechei com Minoru de verdade e até fiz reuniões dos meus apoiadores com ele. E depois dessas reuniões, ele ligava para o meu pessoal para saber se eu estava realmente levando o nome do Minoru. O que estão fazendo comigo é perseguição, e eu não devo nenhum real a eles dois. Quando eu fechei com o Minoru, foi de verdade!”, afirmou.