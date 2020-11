Médicos confirmam morte encefálica do radialista Giovanni Accioly

O governador Gladson Cameli poderá unificar as estruturas de seu gabinete e da secretaria de Casa Civil após a posse de Ribamar Trindade no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Acre. O ac24horas apurou que um estudo junto a Secretaria de Planejamento e Gestão estaria sendo feito com o intuito de criar uma estrutura mais eficiente, onde o chefe do Palácio Rio Branco tivesse todos os seus principais assessores mais próximos.

A ideia é que a reforma administrativa fazendo essa alteração na estrutura de governo ocorra depois das eleições deste ano. O governo deverá decidir sobre o assunto e enquanto isso o Coronel José Rosemar Andrade de Messias, primo do governador e também chefe de seu gabinete, deverá acumular a função de secretário da Casa Civil até que a reforma seja feita. Existe a possibilidade que o militar seja de fato efetivado nessa nova estrutura de governo por ter intimidade e confiança com Gladson do “nível Ribamar”.

A reportagem apurou que as especulações em torno dos nomes de Paulo Roberto Correia, cunhado de Cameli, e do controlador-geral do Estado, Luis Almir Brandão, o Tetê, para ocupar a nova secretaria não conferem.

Nos corredores do Palácio Rio Branco, o nome do coronel Paulo Cézar, atual secretário de segurança, chegou a ser colocado como chefe da casa civil, mas possibilidade teria sido descartada pelo governador.