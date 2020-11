Logística para eleição no Juruá é mais difícil que na capital do Acre, diz juiz eleitoral

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

O sabatinado do ac24horas da noite desta sexta-feira, 30, foi o administrador e empresário do ramo da construção civil, Jarbas Soster. Filiado ao Avante, ele garante trabalhar em prol da economia do município. Empregador de pelo menos 400 pessoas no estado, Soster disputa a cadeira de prefeito com um plano de governo baseado em seis eixos principais. Para ele, um dos maiores problemas da atualidade no município é a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb).

“A Emurb é um cabide de empregos na prefeitura. Muito dinheiro é desperdiçado com ela, que sustenta campanhas políticas” afirmou. O candidato criticou a postura da atual prefeita, Socorro Neri, em atuar em parceria com a mesma. “A Emurb causa perda à sociedade. A folha de pagamento dela gira em torno de R$ 40 milhões, sendo que ela recebe também de contratos junto à Seinfra, é isenta de ISS e não é cobrada para fazer serviços de danos”.

Jarbas comentou a relação nada amigável entre ele e Socorro. Segundo ele, uma tonelada de asfalto custa cerca de R$ 4 mil com a Emurb, sendo que em empresas privadas esse valor cai para R$ 600 reais. “Nossas empresas desenvolvem seu papel longe de amarras com o governo”, disse.

Para uma Rio Branco melhor, o empresário também pretende criar o sistema de via azul interligando as principais vias do Segundo Distrito, com um mini anel viário. “Isso para que as empresas possam se instalar naqueles locais”. Jarbas também quer levar internet para a zona rural da cidade.

O empresário destacou que seus adversários nesta eleição municipal têm dito uma grande mentira sobre expandir creches ou hospitais, pois o município não possui orçamento para tal. “Nós vamos traçar um caminho dentro da capacidade e realidade orçamentária do município. Tratar nossa gestão pública com economia e eficiência. Pegar os recursos disponíveis e fazer economia”.

Assista na íntegra: