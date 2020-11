Justiça Eleitoral do Juruá inicia o lacre de 400 urnas eletrônica

A 4° Zona Eleitoral, que inclui as 5 cidades do Vale do Juruá, inicia nessa quarta-feira, 4, por volta das 9 horas da manhã, na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) , o processo de carga e lacre das cerca de 400 urnas que serão utilizadas em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves nas eleições municipais de 15 de novembro.

O ato, liderado pelo juiz eleitoral Marlom Martins Machado, contará com representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e dos partidos políticos e coligações e se estenderá pelos dias 05 e 06 de novembro, no Cartório Eleitoral em Cruzeiro do Sul, no TRE, bairro Aeroporto Velho.

Será realizada uma demonstração de votação acionada por aplicativo específico em pelo menos uma urna por município da zona eleitoral.

Preparação

Durante os 3 dias as cerca de 400 urnas da 4° Zona Eleitoral serão preparadas, testadas e lacradas bem como identificadas suas embalagens com a zona eleitoral, o município, local e a seção a que se destinam. Serão acondicionadas as mídias de votação para contingência, individualmente, em envelopes lacrados, identificando-os com o município a que se destinam e as urnas de lona a serem utilizadas no caso de votação por cédula.

Os lacres serão assinados pelo juiz eleitoral, representantes do Ministério Público, da OAB e pelos fiscais dos partidos políticos e das coligações presentes e todos deverão conferir os dados constantes das urnas, assim como verificar a integridade e autenticidade dos sistemas eleitorais instalados nas urnas.

A orientação é de que todos usem máscara durante os 3 dias do ato de lacração e o Cartório Eleitoral fornecerá o álcool em gel.