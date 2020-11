Juiz afirma que Wilsilene está “fora do jogo” em Mâncio Lima

Encerrando o Outubro Rosa e iniciando o Novembro Azul, a prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou uma carreata no final da tarde dessa terça-feira, 3, e iluminou a Catedral Nossa Senhora da Glória com a cor da campanha de prevenção ao câncer de próstata.

Nas unidades de saúde do município, desde o dia 1° até o 30 de novembro, haverá prioridade para o atendimento dos homens. Haverá palestras e rodas de conversa para funcionários da Energisa sobre a conscientização, alerta e prevenção do câncer de próstata e outros fatores de risco e um dia de atendimento médico para os profissionais da secretaria de Saúde com palestra, além do câncer, também sobre acidente de trabalho, tabagismo, alcoolismo e outras drogas, testes rápido (Hepatite B e C, sífilis, HIV), vacinação, abordagem e tratamento do tabagismo, exames, agendamento de exames laboratoriais, agendamento de exames de PSA e Glicemia.

A programação será encerrada no dia 30 de novembro com outra carreata e mudança da iluminação da Catedral de Nossa Senhora da Glória, fechamento do Novembro Azul e iniciando o dezembro vermelho.