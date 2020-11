Delegado do Acre vai coordenar programa do Ministério da Justiça

O pastor Luiz Gonzaga, líder da igreja Assembleia de Deus no Acre, segue seu tratamento no 5º andar do Pronto-Socorro de Rio Branco.

As informações de que o líder religioso havia sido transferido via UTI aérea para São Paulo foram desmentidas pelo diretor do PS, Areski Peniche. “Pastor Luiz Gonzaga continua internado aqui no PS, reagindo bem ao tratamento”, disse.

Luiz Gonzaga contraiu Covid-19 e vinha se tratando em casa. Com o agravamento de seu quadro de saúde, motivado por dificuldades respiratórias, foi internado no PS da capital. Os médicos avaliam sua evolução clínica para decidir junto à família do paciente se é necessária a transferência para outro estado.