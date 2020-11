Cerca de 346 pacientes oftalmológicos passam por cirurgia de catarata no Acre

Foto: Secom/AC

Cerca de 346 pacientes participaram do mutirão de cirurgias oftalmológicas realizadas pelo governo do Estado nos dias 30,31 de outubro e 2 de novembro. Foram atendidos pacientes que aguardavam na fila de espera da Fundhacre e também do Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

As equipes atenderam centenas de acreanos na Santa Casa, pacientes que estavam acometidos pela catarata, doença que causa lesão ocular, provocando a cegueira, e requer a necessidade de cirurgia de facectomia.

Aldeni Vasconcelos, moradora de Rio Branco, de 56 anos de idade, há dois anos aguardava pelo procedimento para retirada da catarata do olho esquerdo, pois o outro já havia sido operado há três meses.

“Me ligaram na sexta-feira e vim com minha filha. Foi ótimo e rápido, graças a Deus; antes eu não enxergava nada, se fechasse o olho direito não enxergava mais, agora estou bem e vendo tudo”, relata.

A ação, promovida pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) por meio de contrato de convênio com o Hospital Oftalmológico do Acre (HOA).

A gerente de Assistência do TFD da Sesacre, Ana Cristina Messias, explica que a programação inicial era fazer 120 cirurgias de retina, mas os profissionais, ao iniciarem as avaliações, constataram que havia a necessidade também das cirurgias de facectomia, o que estendeu a ação a mais de 400 pacientes, e desses 346 foram operados.

Além do retorno pós-cirúrgico, os pacientes serão acompanhados no período de 30 dias, para prevenir o caso de alguma intercorrência.