Após Rigaud testar positivo para Covid-19, Câmara suspende sessões presenciais por 15 dias

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

Na sabatina do ac24horas ocorrida na noite deste domingo, 01, o candidato à Prefeitura pelo Partido dos Trabalhadores, Daniel Zen, falou de suas propostas para a saúde e pontuou que a Prefeitura, em sua gestão, ajudará o Estado com os atendimentos.

Zen defendeu o legado dos ex-prefeitos Raimundo Angelim e Marcus Alexandre e pontuou que o Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do município, teve grandes avanços. O petista citou que das mais de 40 Unidades Básicas de Saúde (UBS), Marcus inaugurou 28.

“Esse avanço foi obtido e tinha que ter sido dado prosseguimento. O principal gargalo hoje está na interseção da responsabilidade do município e do Estado. O município cuida da atenção básica e atenção primária e o estado de média e alta complexidade. O município pode ajudar o estado? pode, porque hoje todo mundo que se consulta na UBS e URAPs têm um único destino que é a fundação hospitalar. Por isso, queremos colocar pequenos centros cirúrgicos nas URAPs e queremos implantar uma policlínica no 2º Distrito”, afirmou.

Em relação às filas dos postos de saúde, Zen disse que o problema é devido ao fato de muitos profissionais de saúde terem dois contratos.

“Esse problema às vezes vem do profissional da área médica ter dois contratos, clínica e muitas vezes ter um consultório e ele fazer esse tipo de conduta de chegar a unidade de saúde cumpre uma quantidade de atendimentos. Eles têm que cumprir o contrato de forma integral. Esse problema tem que ser resolvido e não vai ser perseguindo ninguém, e sim chegando e conversando com os sindicatos das respectivas áreas”, pontuou.