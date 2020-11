Serasa realiza novo Feirão Limpa Nome a partir de hoje (3)

Andressa Urach fez um apelo através da rede social. Ela quer de volta todas as doações que fez a igreja evangélica que frequentava. No Instagram, Urach contou que ficou decepcionada com o templo e, caso não receba o que doou, irá entrar na Justiça e procurar os seus direitos.

“Conversei amigavelmente com a igreja para eles me devolverem as doações que fiz nos últimos anos, mas infelizmente não tive retorno ainda, não queria entrar na justiça”.

”Mas não estou bem, estava vulnerável na época e não pensei no futuro do meu filho e muito menos no meu, estava em uma fase muito frágil e ainda estou, então vou voltar aos meus tratamentos”, explicou.

E continuou: “Gente eu não escondo nada de ninguém. Nos últimos meses passei por uma decepção tão grande, que literalmente rasgou meu coração, não deu para estudar, vou ter que trancar a faculdade de jornalismo, pois não tenho cabeça para pensar sobre isso”.

”Dediquei meus últimos 6 anos da minha vida para Jesus como todos sabem, mas acabei me sentindo como um objeto descartável, nunca me senti assim nem no tempo da prostituição. Sei que Jesus não tem nada haver com isso e a obra de Deus é feita por pessoas falhas”.

”Fui excluída de grupos fazendo eu me sentir como se eu tivesse ‘demônios’ por deixar de fazer parte da instituição. Se eu falasse tudo que aconteceu comigo nesses últimos anos vocês ficariam escandalizados e eu teria virado ateia. Mas graças a Deus no hospital em 2014 estive de frente com a morte e passei por uma experiência pessoal com Deus e sei que Jesus é vivo”.

A modelo ainda disse que ama a igreja, mas não consegue mais frequentá-la porque pegou ranço.

“Hoje como todos sabem tenho contrato com a Record aqui no Rio Grande do Sul e dependo financeiramente do meu salário e o mesmo vai até março do próximo ano. (Se eles não me demitirem até lá), como já fizeram da outra vez que estava em São Paulo quando desobedeci a orientação que recebi e casei com o pai do meu filho”, concluiu

Vale lembrar que recentemente Andressa Urach desistiu de ser pastora e voltou a trabalhar como modelo.

“Continuo amando Jesus. Preciso trabalhar, sou modelo. Ninguém paga minhas contas, então não me preocupo com os julgamentos”, disse ela.

