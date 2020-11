IEPTEC abre processo seletivo para seleção de supervisor de curso com salário de R$ 2 mil

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) concluiu, no último sábado, 31 de outubro, os procedimentos de geração das 1.921 mídias das urnas eletrônicas a serem disponibilizadas para as Eleições 2020, no âmbito do Estado do Acre, contemplando as nove Zonas Eleitorais que abrangem os 22 municípios acreanos.

A atividade, que aconteceu no período de 27 a 31 de outubro, foi presidida pelo magistrado Robson Aleixo, juiz eleitoral da 9ª Zona. A supervisão dos trabalhos ficou sob a responsabilidade do secretário de Tecnologia da Informação (STI) do TRE-AC, Cleilton Costa.

Conforme explicou o supervisor dos trabalhos, a geração de mídias consiste em armazenar nos flashs cards (cartões de memórias) os sistemas de dados dos eleitores e também dos candidatos por meio da geração de tabelas que incluem o nome do candidato, partido, foto, cargo, número, seção e lista de eleitores com nome e número do título.

Cleilton Costa acrescentou que, concluída a geração das 1.921 mídias, estas foram divididas por zona e município, acondicionadas em maletas próprias e despachadas para o transporte até ao respectivo cartório eleitoral, “e assim servirem à preparação das urnas eletrônicas das eleições municipais de 2020”.