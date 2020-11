Idoso é morto a tiros e tem caminhonete levada por criminosos

O governo do Estado do Acre lançou editais para execução de grandes obras de infraestrutura para serem executados a partir do próximo ano. que contemplam a contratação de empresas que realizarão serviços para o Departamento de Água e Saneamento (Depasa), Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur). As obras beneficiarão os municípios de Acrelândia, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco e Tarauacá.

Somente no fortalecimento do agronegócio, a gestão de Gladson Cameli investirá mais de R$ 60,6 milhões. Na zona rural, o governo realizará serviços de melhoramento com a recuperação de 170 quilômetros de ramais.

Relacionado

Na área da saúde, o hospital de Acrelândia passará por uma ampla reforma e modernização em sua estrutura. A biblioteca do Hospital da Criança, em Rio Branco, será reformada. O mesmo serviço também será realizado nas unidades de terapia intensiva neonatal do Hospital da Criança e da Mulher do Juruá, em Cruzeiro do Sul, e da Maternidade Bárbara Heliodora, na capital.

A infraestrutura urbana e o saneamento básico integram o pacote de obras públicas. Em Rio Branco, ruas dos bairros Benfica, Boa Vista, Canaã e Portal da Amazônia ganharão pavimentação em tijolo, drenagem e meio-fio.

O Centro de Educação Profissional e Tecnológico João de Deus, em Plácido de Castro, e a Escola São Pedro I, em Rio Branco, passarão por reforma e ampliação em seus espaços físicos.

“Essas obras vão contribuir na geração de milhares de empregos”, destaca o governador Gladson Cameli. Segundo ele, investimentos como esses são fundamentais para o desenvolvimento do estado e para melhorias dos serviços públicos.

“Estamos trabalhando muito para cumprir as promessas que firmamos com o nosso povo. São obras que contemplam municípios de todas as regiões do nosso estado. Eu tenho a certeza que 2021 será um ano muito positivo, com a realização de grandes obras por parte do governo”, pontuou.

O gestor lembrou ainda que a execução dessas obras será fundamental para alavancar a economia acreana. “São quase R$ 300 milhões em investimentos por parte do governo. Com isso, vamos contribuir na geração de milhares de empregos e trazer renda para o nosso povo”, afirmou.