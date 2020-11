Gladson reforça a Alcolumbre tratativas sobre limite do teto de gasto e vacina da Covid-19

O governador Gladson Cameli chegou a Brasília no início da noite segunda-feira, 2, e cumpriu a agenda com o presidente do senado federal, Davi Alcolumbre (Democratas), em sua residência oficial, em Brasília (DF). O chefe do executivo, que é amigo pessoal do chefe do Congresso Nacional, tratou de assuntos particulares e também da repactuação do teto do limite de gasto, da lei mansueto e também sobre a vacina da covid-19.

“Foi uma agenda positiva, onde o presidente do senado que é meu amigo se comprometeu a ajudar o Acre e também a ir em São Paulo tratar da questão da vacina. Eu disse a ele que estou a disposição para comprar a vacina útil para ser usada pelos acreanos o mais rápido possível”, disse o governador, que afirmou que retorna ao Acre na noite desta terça-feira, 3.

O governador do Acre deverá cumprir uma séria de agendas nos ministérios durante toda a terça-feira, 3.