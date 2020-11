Fies: termina nesta terça (3) prazo para concorrer a vagas remanescentes 

Para candidatos matriculados na faculdade, as inscrições terminam no dia 27 de novembro

Termina nesta terça-feira (3) o prazo para estudantes não matriculados em instituição de ensino superior realizarem inscrição no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Neste semestre são ofertadas, aproximadamente, 50 mil vagas remanescentes. Para os que estão matriculados na faculdade para o qual deseja se inscrever, o prazo é até 27 de novembro.

As inscrições devem ser feitas no site do programa. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), esse processo seletivo conta com a participação de 881 instituições privadas de educação superior que ofertam 4.213 cursos.

As vagas remanescentes são aquelas não preenchidas durante os processos seletivos regulares do Fies de 2020. A ocupação de vagas ocorre por ordem de conclusão de inscrição.

Para concorrer a uma das vagas remanescentes é preciso ter feito alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, atingido média igual ou superior a 450 pontos na soma das provas objetivas, que correspondem a quatro áreas de conhecimento, não ter zerado a redação e ter renda mensal bruta de até três salários-mínimos por pessoa que faz parte do grupo familiar.

Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa de financiamento estudantil do governo federal destinado a brasileiros que desejam começar os estudos em uma faculdade privada, mas não têm condições de arcar com as mensalidades durante o período do curso.

Por meio do programa é possível financiar até 100% do curso. Os estudantes beneficiários, após a conclusão dos estudos, devem devolver o valor total investido pelo governo, em parcelas, conforme fixadas em contrato no momento da adesão.

*Com informações do MEC

Fonte: Agência Educa Mais Brasil