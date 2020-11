Energisa Acre leva energia solar e qualidade de vida aos moradores da Vila Restauração

Atualmente com apenas 4 horas diárias de energia por dia, moradores da Vila Restauração terão energia limpa e renovável durante 24h em 2021

No interior do Acre, quase na divisa com o Peru, os moradores da Vila Restauração têm acesso a energia elétrica por apenas quatro horas por dia. Mas até o próximo ano, um projeto da Energisa Acre em parceria com a Alsol levará energia limpa e contínua à comunidade ribeirinha por meio de um sistema que inclui geração solar fotovoltaica e armazenamento de energia, melhorando a qualidade de vida dos cerca de 750 habitantes da Vila.

Situada dentro da Reserva Extrativista do Alto Juruá, a 70 km do centro do município de Marechal Thaumaturgo, a Vila Restauração atualmente é abastecida por um gerador a diesel, poluente e caro, custeado pelos moradores e a prefeitura. Para chegar ao local, um dos mais remotos do país, são necessárias viagens de até 8 horas em pequenas embarcações, a partir de Marechal Thaumaturgo.

Please enable JavaScript





“Nas cidades maiores, paga-se pela energia depois do consumo. Aqui, nós pagamos antes para podermos usar. Energia é vida, no escuro tudo fica mais difícil”, conta o morador Pedro Nascimento.

Para transformar essa realidade e levar energia de forma limpa, mais barata e ininterrupta à região, a Energisa Acre e a Alsol, empresa de energias renováveis do Grupo Energisa, elaboraram um projeto de pesquisa e desenvolvimento que prevê a instalação de uma nova usina solar e rede de distribuição de energia na Vila para abastecer os cerca de 180 imóveis existentes atualmente.

O sistema de energia será composto por uma usina solar fotovoltaica, que vai gerar energia limpa e renovável com o armazenamento de energia através de baterias, para dar continuidade ao fornecimento quando não houver luz do sol. Assim, haverá energia ao logo de todo o dia.

“Graças a este projeto, os moradores da comunidade terão acesso a uma melhor qualidade de vida, podendo armazenar seus alimentos e medicamentos, investir em negócios, além de terem acesso a informação e entretenimento”, conta o CEO do grupo Energisa, Ricardo Botelho. “Nossa missão não é apenas prestar um serviço, mas transformar vidas e permitir a realização de sonhos”, diz.

A moradora Maria Valcélia aponta que a conservação de alimentos atualmente é um problema em sua casa e já perdeu comida que foi estragada por falta de refrigeração. Agora, ela até planeja empreender. “Meu sonho é montar um restaurante, nasci para fazer comida. Com energia, tudo vai ser mais fácil”, prevê.

“Chegamos ao Acre com o objetivo de levar uma energia de qualidade a todos os cantos do estado, suprindo uma demanda existente para o desenvolvimento econômico e social do Estado do Acre. É um projeto em linha com os valores da Energisa, de universalizar o acesso a um serviço básico, que é a energia elétrica”, afirma José Adriano Mendes Silva, diretor presidente da Energisa Acre.