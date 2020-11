Citando “trairagem”, Zen, Jorge, Angelim e Marcus tomam café

Foto: Rede Social

O Instituto Data Control divulgou nesta terça-feira, 3, a pesquisa que aferiu a preferência do eleitorado no município de Tarauacá nas eleições 2020. De acordo com o levantamento estimulado, o candidato do Democratas, Abdias da Farmácia aparece na frente com 31,2%. Na segunda posição, empatados tecnicamente, aparecem Junior Feitoza (MDB) com 20,9% e Maria Lucineia (PDT) com 19,6%. Na quarta oposição Batista (PCdoB) registra 14,3%. O professor Bastos Viana (PSOL) e R7 (PTB) registram 1,3% e 0,7%, respectivamente. Nenhum ou nulo registrou 4% e não souberam marcou 8%

Relacionado

Já na simulação espontânea, Abdias também surge na frente com 24,6%. Feitoza, Lucineia e Batista aparecem com 17,9%, 14,3% e 12,3%, respectivamente. Bastos Viana e R7 registraram 1% e 0,3%, na sequência. Nenhum ou nulo marcou 3% e não souberam registrou 26,6%.

Com relação a rejeição, Batista aparece com a maior porcentagem, 20,6%. Lucineia surge em segundo com 15,6% e Feitoza com 13,6%, seguido por R7 com 11,6%. Abdias marca 9% e Bastos registra 6%. Não rejeita nenhum marca 19,3% e rejeita todos aferiu 4,3%.

O Instituto Data Control também aferiu o quesito sensação de vitória independente do candidato em que vota e para 25,2% dos entrevistados, Abdias será o vencedor do pleito em 15 de novembro. Feitoza aparece com 20,6% e Maria Lucineia com 16,9%. Batista aparece 5,6% e R7 apresenta 1%. 30,6% afirmaram não saber.

A pesquisa foi realizada no dia 28 de outubro e entrevistou 400 eleitores.

O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4% para mais ou para menos. A amostra está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com o número AC-06501/2020.