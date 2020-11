Bocalom: “Agora é a minha vez”!

Foto: Sérgio Vale

Dando sequência aos comentários a partir das sabatinas realizadas pelo ac24horas com todos os candidatos que disputam a eleição na capital, Tião Bocalom (PROGRESSISTA/PSD) foi o mais apelativo.

Relacionado

“Vote em mim, lutei 18 anos contra o modelo de Florestania, disputei várias eleições e acho que mereço ser prefeito”, disse. Segundo ele, sempre foi derrotado por pesquisas, pelo poderio político e financeiro, mas desta vez o povo está dizendo nas ruas “agora é a vez do velho Boca”.

Tião Bocalom reafirmou seu plano de governo “Produzir para Empregar” que, como explica, nunca mudou. Bocalom ainda revelou que foi convidado pelo governador Gladson Cameli (afastado do PROGRESSISTA) para ser candidato por três vezes e, espera, que em uma eventual ida dele ao 2º turno receba as bênçãos de Cameli.

Prometeu recuperar ramais, pavimentar ruas da periferia, bem como tornar a zona rural bastante produtiva. A sabatina foi mediada pelo editor-chefe, Marcos Vinicius, teve a participação dos jornalistas Luís Carlos Moreira Jorge, Leônidas Badaró e deste colunista político.

Entrando em parafuso

Algumas pesquisas produzidas para agradar aos patrões e patroas começam a entrar em parafuso na maioria dos municípios acreanos. Não foi por falta de aviso. Com tantos observadores nas redes sociais nunca poderia dar certo.

A previsão do Petecão

O senador Sérgio Petecão (PSD) comentou que o seu partido poderá sair vitorioso em 18 dos 22 municípios do Acre. Contabiliza a eleição de prefeitos, vices e muitos vereadores. Mesmo em cidades em que o partido não eleger prefeitos vai ficar com boa densidade eleitoral para 2022. Petecão é candidatíssimo a governador.

A volta dos que não foram

PSD/MDB/PT e PCdoB e mais uma leva de nanicos poderão formar um arco de alianças para 2022. Conversas nessa direção são tabuladas semanalmente quando o assunto é o futuro. De fora estarão o vice-governador major Rocha (PSL) e o senador Márcio Bittar, que também andam conversando muito. Os dois não entram em nenhuma aliança com a presença de partidos de esquerda.

Minoru, Bocalom e Socorro

É precipitado (mas não impossível) um 2º turno entre Minoru Kinpara (PSDB/PSL) e Tião Bocalom (PROGRESSISTA/PSD). A pergunta é: Isso acontecendo o governador Gladson Cameli e a prefeita Socorro Neri irão para onde? E se for Socorro e Minoru? Quem deve decidir é Petecão, Mailsa e Bestene. (Avaliação feita com base em pesquisas do Ibope).

“Gratidão é uma necessidade da minha alma”.

. Disputa eleitoral entrando na reta final!

. Os eleitos vivem momentos de euforia e prazer, depois a angústia!

. “Prometer é fácil, fazer é que são elas”, dizia minha vozinha.

. A 2º onda da Covid-19 chegando; parece até filme de ficção hollywoodiano; fosse em 2012 o desespero seria bem maior por conta da previsão do calendário Maya.

. Cidadão me perguntando por que algumas denominações religiosas apoiam políticos e gestores desonestos, corruptos?

. O vil metal, irmão! O vil metal!

. Outro comentando que a corrupção, o peculato é como uma droga que vicia; a polícia está em cima, mas os homens não conseguem parar.

. Bom, aí, é caráter!

. A deputada Flordelis deveria gritar para o mundo inteiro ouvir: a verdade!

. A confissão liberta da culpa, não importa os que os homens pensem!

. “É mais fácil lidar com uma má consciência do que com uma má reputação”. (Nietzsche).

. Caixa 2, pode Arnaldo?

. Bom dia!