A hora da onça beber água

CASO não venha a acontecer um fato novo na campanha nestes últimos 16 dias que faltam para as eleições, a tendência é a de que chegaremos no dia da votação com os candidatos Tião Bocalom (PP), Socorro Neri (PSB) e Minoru Kinpara (PSDB), brigando para pousar no segundo turno, que, dificilmente, deixará de acontecer. Quem mantiver um maior volume de campanha até o dia 15 de novembro, conseguir a empatia com o eleitorado, é quem irá para o segundo tempo eleitoral. Nesta fase da campanha os aliados não pesam tanto, fica mais pela imagem pessoal positiva conquistada pelo candidato. Ao não ser que venha acontecer um desastre de um fato novo negativo que atinja a um dos três, não dá para vislumbrar nos demais nomes que postulam a PMRB, um que possa entrar na polarização. Mesmo porque começa a aparecer o chamado voto útil, que sempre é carreado para o candidato que apareça com mais chance de vitória. Quem vai chegar ao segundo turno, será decidido num detalhe.

SERÁ UM GOLPE DURO

E, caso seja concretizado o que se ouve dos que estão envolvidos na campanha pela prefeitura de Rio Branco, o resultado será um golpe duro na imagem dos institutos de pesquisas, pelos números apresentados.

APROVAÇÃO TRANQUILA

PASSOU sem qualquer tipo de rejeição na ALEAC, o nome do chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade, para ocupar uma vaga de Conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. E nem havia como, com o sólido currículo.

FORA DE COGITAÇÃO

NÃO PROCEDE a informação que o BLOG chegou a comentar, de que o governo enviou à ALEAC um projeto pelo qual o vice-governador Major Rocha só poderia assumir depois da ausência do estado de 15 dias do governador Gladson. Na verdade, seria sem sentido, porque tanto o governador como o vice atuam de acordo com o que estabelece a lei.

NENHUM PROBLEMA

ATÉ PORQUE não houve quebra de lealdade quando o governador é substituído pelo seu vice. O BLOG faz este registro por correção.

LEALDADE CONTINUA

A EX- DEPUTADA Juliana Rodrigues (REPUBLICANOS) e seu grupo político têm mantido lealdade ao governador Gladson, mesmo sem o mandato.

PROGRAMA EMBALADO

DEPOIS DE ALGUNS DIAS sem assistir o horário eleitoral vi os programas exibidos ontem pela televisão. A equipe que faz o programa do Tião Bocalom (PP) deu um show de criatividade e animação com um funk. Isso, criou um clima de alegria e envolvimento na fala do candidato do PP.

TOCOU NA FERIDA

O CANDIDATO Jarbas Soster (AVANTE) mostrou conhecimento na sabatina de ontem do ac24horas sobre áreas críticas da cidade, e tocou num ponto pouco explorado pelos demais candidatos: se a prefeitura não criar mecanismos para aquecer a economia, o poder municipal fica limitado.

BREQUE NA ZONA AZUL

OUTRA PROPOSTA interessante foi sobre a Zona Azul, muito criticada pelos que possuem carros. Jarbas quer uma tolerância de 40 minutos livre para estacionar, e acabar com o caráter puramente punitivo que existe.

NÃO JOGOU A TOALHA

O DEPUTADO Edvaldo Magalhães (PCdoB) não vê o candidato Chagas Batista (PCdoB), como sem chance de ganhar a prefeitura de Tarauacá. Magalhães embarca hoje para o município, para comandar a reta final.

VOLUME DE CAMPANHA

O SENADOR PETECÃO (PSD) deu um volume de campanha à candidatura do Tião Bocalom (PP), que deixa no chinelo os adversários. É arrastão diário na periferia, que começa com um café da manhã da militância num bairro.

MOTIVO DO CRESCIMENTO

É UM dos motivos do crescimento da candidatura do Bocalom na chegada.

ATÉ AQUI, TUDO NA PAZ

A CAMPANHA até o momento tem apresentado um ponto positivo, a ser comemorado: vem se desenvolvendo no alto nível, sem ato violento, ou ataques á honra. As críticas aos adversários estão dentro da normalidade.

CAMPANHA NO PONTO

O CANDIDATO a vereador de Rio Branco, Zé Buchim (PSD), mostra pelas postagens das suas reuniões, que entrou na campanha para disputar, e não para fazer número. Briga por uma das duas vagas prováveis do PSD.

NÃO ESTÁ FORA

PARA o deputado federal Flaviano Melo (MDB) o candidato a prefeito de Plácido de Castro, Francisco Tavares (MDB), não está descartado, como dizem os adversários. Acha que, ele polarizou com o prefeito Gedeon Barros (PSDB). Flaviano continua otimista que o MDB fará oito prefeitos.

MULHER DE BEM

NÃO CONHEÇO este caso da ALEAC na sua essência, mas a conheço há décadas como uma mulher de bem, honrada, e nada que desabone sua conduta. Por isso, soa estranha a citação da deputada Antônia Sales (MDB) no episódio. Acho que, ao final tudo será esclarecido ao seu favor.

PROVAS NA JUSTIÇA

O presidente Nicolau Junior (PP) é outro de quem nunca se ouviu falar de um deslize seu. Nicolau está convicto que as provas mostrarão sua inocência nas acusações, e será reconduzido à presidência da ALEAC.

PAPEL CONSTITUCIONAL

A POLÍCIA FEDERAL faz o seu papel constitucional de investigar todas as denúncias e levar o caso à esfera judicial. E, vai caber aos acusados provarem que não cometeram nenhuma ilegalidade ao longo do processo.

ESTADO DE DIREITO

É ASSIM que funcionam as relações judiciais no Estado de Direito. E ponto.

SABATINA CONTINUA

A SABATINA do ac24horas continua hoje, com o candidato Bocalom (PP).

MAL EXPLORADAS

É INEGÁVEL que em dois anos a prefeita Socorro Neri tem conquistas na sua gestão, mas não chegaram ao grosso da população. E o seu marketing não conseguiu explorar esses pontos positivos ao longo da campanha.

OUTRO DETALHE

E TEM OUTRO detalhe, chega ao fim do mandato de mãos limpas.

MAIS PARA CIMA

COM ESSAS CONQUISTAS, o programa da prefeita Socorro Neri no horário eleitoral deveria ser mais para cima, alegre, transmitindo o entusiasmo e mostrando o realizado com um quadro do antes e depois das suas obras.

FRASE MARCANTE

“AQUELE que depois de vencer se vinga é indigno da vitória”. Voltaire.