Visitação em cemitérios de Cruzeiro do Sul reduz até 50% este ano

O juiz Marlon Machado e o promotor Fernando Terra, que atuam na 4° zona eleitoral, se reuniram na manhã deste sexta-feira, 30 , na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TER), junto aos candidatos a prefeito das cidades do Vale do Juruá, para tratar do aumento de casos de Covid-19 em Cruzeiro do Sul e a aglomeração de pessoas em eventos políticos.

O juiz disse que está agindo como um pai, que primeiro esclarece e adverte, para só depois punir. “É um desafio fazer campanha sem aglomeração, mas os candidatos têm que seguir os decretos e as normas sanitárias de distanciamento nos eventos e incentivar a população nesse sentido. É possível equalizar isso. Mas se o Ministério Público provocar a justiça, podemos tomar outras medidas”, admite o magistrado.

O promotor Fernando Terra afirmou que não se pode comprometer vidas por causa da política e que os candidatos podem ser responsabilizados até criminalmente e pagar multas em caso de descumprimento das normas sanitárias vigentes. “Temos que analisar cada caso, mas há a possibilidade de multas e responsabilização até coletiva caso seja comprovado, por exemplo, que tal coligação pôs vidas em risco”.

A secretária de saúde de Cruzeiro do Sul, Janaína Negreiros, reafirmou a ligação do número de casos de Covid-19 com os grandes eventos políticos, mas também lembra que os balneários do município também estão sempre lotados. Ela anunciou a volta das blitz e intensificação da fiscalização no comércio e eventos. “No Acre já há casos de reinfecção com gravidade. A gente percebe que as pessoas pararam de usar máscaras, então vamos intensificar a fiscalização”, finalizou.