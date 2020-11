Vigilância Sanitária encerra evento de Duarte que denuncia perseguição da prefeitura

O motociclista Misael Cesário da Silva, 32 anos, ficou gravemente ferido neste domingo, 01, após cair de sua motocicleta no km 90, da rodovia Ac-90, na estrada Transacreana, zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Misael trafegava na sua motocicleta na estrada, sem capacete, quando perdeu o controle da direção e caiu. Com a queda, o motociclista bateu a cabeça no asfalto e desmaiou.

Populares que passavam pelo local, colocaram Misael em uma caminhonete e seguiram com destino ao hospital.

No trajeto, a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e interceptou o veículo no km 10 da rodovia. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziram o motociclista ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Ao ac24horas, o médico do SAMU, informou que Misael Cesário sofreu traumatismo craniano e seu estado de saúde é grave.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e encaminharam a motocicleta para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).