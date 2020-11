Operação apreende 119 quilos de maconha e uma pessoa por tráfico internacional no Juruá

Um grave acidente envolvendo dois veículos resultou na morte de Wesley Silva dos Santos, 18 anos e Francisca Nogueira de Oliveira, 46 anos, neste domingo, 01, no km 80, da estrada Boca do Acre, na BR-317.

Outro dois envolvidos no acidente, Alice Silva dos Santos, 36 anos e o adolescente C. S. dos S, 17 anos, ficaram gravemente feridos.

De acordo com informações, as vítimas estavam trafegando em um veículo no sentido Rio Branco-Boca do Acre, com destino ao cemitério localizado no km 80 da estrada para fazer uma limpeza nos túmulos quando, ao fazer a conversão a esquerda, colidiu com outro veículo. Com o impacto, Wesley foi arremessado do carro, caiu às margens da BR e faleceu no local.

Alice Silva dos Santos, o adolescente C. S. dos S, e Francisca Nogueira, foram conduzidos em um veículo com destino ao Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb). No trajeto, duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) interceptaram as viaturas, porém, Francisca não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância. Alice e o adolescente de 17 anos foram encaminhados ao Huerb em estado de saúde gravíssimo.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPTRANS) estiveram no local do acidente e isolaram a área para os trabalhos da perícia. Os corpos de Wesley e Francisca foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.