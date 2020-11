Giovanni Accioly respira com ajuda de aparelhos e espera ser transferido para Rio Branco

O empresário cearense Francisco Nailton Feitosa Lima morreu em Rio Branco nessa quinta-feira, 29, aos 78 anos. Líder empresarial, era vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) e presidente do Sindicato da Indústria de Construções de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplenagem do Estado do Acre (Sincepav).

Nailton vivia no Acre há muitos anos. “Foi aqui que ele decidiu criar raízes, constituir família e assinar seu nome no rol dos baluartes da Indústria Acreana”, disse a Fieac, que decretou luto em suas unidades nesta sexta-feira (30).

Para a entidade, uma despedida muito difícil. “Francisco Nailton Feitosa Lima nos deixa de maneira repentina, causando-nos um sentimento de profundo pesar e impotência. Mais uma vez nos deparamos com a implacável dor da perda. Mesmo cientes de sua inevitabilidade, mesmo cientes de que a vida, enfim, é apenas um instante, o último adeus jamais será encarado com impavidez”, enviou em nota de pesar, o presidente da Fieac, José Adriano.