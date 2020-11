Forneck deixa hospital e segue tratamento da Covid-19 em casa

Foi pequena a movimentação de pessoas no cemitério municipal São José, em Xapuri, na manhã desta segunda-feira de Finados, 2, apesar de o clima ter colaborado na primeira parte do dia, que teve céu parcialmente nublado, com o sol predominando na maior parte do tempo.

As tradicionais celebrações feitas no local pela igreja Católica – uma pela manhã e outra à tarde – foram suspensas por conta da pandemia de covid-19. A paróquia de São Sebastião celebrou missa presencial na própria igreja, às 7 horas da manhã. Não haverá outras celebrações no restante do dia.

A maior concentração de pessoas deve ocorrer mesmo a partir das 14 horas, como costuma se confirmar todos os anos. Não existe, por parte da prefeitura, que administra o cemitério, nenhum tipo de registro de informações sobre as visitações ou orientação para quem procura túmulos perdidos.

Também não havia, pela parte da manhã, nenhum serviço de orientação relacionado às medidas de prevenção contra a disseminação do novo coronavírus. No entanto, a maior parte das pessoas que estiveram no cemitério nas primeiras horas do dia faziam o uso de máscaras.

Desordem no Campo Santo

Um detalhe que tem sido alvo de muitas reclamações é a desorganização que impera no cemitério de Xapuri. Superlotado, o espaço passou a ser usado sem nenhum critério que norteie os procedimentos para enterros e edificação de túmulos, o que tem tornado o lugar um amontoado de sepulturas.

Nem mesmo a entrada do cemitério tem sido preservada, com túmulos sendo construídos sobre o espaço que deveria ser destinado à circulação. Há relatos de pessoas que garantem que tiveram seus terrenos invadidos total ou parcialmente para o sepultamento ou construções de terceiros.

Consultado sobre o problema, o secretário municipal de Infraestrutura, Josué Ferreira, disse que a responsabilidade sobre os serviços de manutenção e limpeza do cemitério é da alçada de sua secretaria, mas quanto à administração propriamente dita do espaço, ele afirmou desconhecer que exista.

No ano passado, com o objetivo de minimizar o problema da superlotação, a prefeitura de Xapuri ampliou o terreno do cemitério, afastando o muro da parte dos fundos, e construiu com recursos próprios 100 túmulos do tipo gaveta que poderão ser ampliados para 300, mas ainda não há informações sobre os efeitos da medida.

Atualização – Após o fechamento desta matéria, a Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri informou que disponibilizou uma equipe para prestar os serviços de atendimento e orientação relacionados à prevenção ao novo coronavírus na entrada do cemitério da cidade. De acordo com o subsecretário Daniel Lima houve um atraso na chegada dos funcionários ao local, razão pela qual eles não foram vistos pela reportagem. Entre outros serviços, os profissionais estão fazendo a distribuição de máscaras e álcool em gel às pessoas que chegam ao cemitério.