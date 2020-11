Dia de Finados registra apenas três novos casos de Covid-19

O governador Gladson Cameli (Progressistas) foi ao bairro Vitória nesta segunda-feira, 02, entregar pessoalmente à pequena Raynna Lopes Rodrigues, 9 anos, uma piscina inflável.

Cameli e a pequena Raynna Lopes se conheceram virtualmente em decorrência de uma visita do governador ao Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb), ocorrida no dia 28 de outubro, data em que se comemorou o dia do servidor público.

Quem fez essa ponte entre eles foi Cley Rodrigues, pai de Rayna e também de Larissa Isabel, de 10 anos, que trabalha no setor de patrimônio do Pronto-Socorro de Rio Branco há 10 anos.

Cley Rodrigues conta que no dia da visita do governador ao hospital, disse a ele que sua filha estava aniversariando e a pedido, fez uma chamada de vídeo para a filha.

“Ele [governador] perguntou pra ela, o que ela queria ganhar de presente e ela respondeu que queria uma piscina inflável. Foi difícil de acreditar quando ele mesmo entrou em contato e disse que ia vir na nossa casa entregar o presente. Saiu do seu conforto, do seu gabinete. Poderia ter mandado alguém vir entregar, mas ele veio pessoalmente. Isso pra mim é inédito. É satisfatório tê-lo como nosso governador”, afirmou o pai alegre.

Nas redes, Cameli afirmou que a entrega do presente foi feita de coração e destacou que constrói o seu governo pensando no futuro das crianças.

“Hoje foi um daqueles dias em que eu parei tudo que eu estava fazendo e fiz questão de vir pessoalmente realizar um pedido que me foi feito por uma criança. Faço isso porque vem de mim, do meu coração. Sou cidadão, sou pai e como governador do Estado, quero deixar a minha contribuição, fazendo do Acre, um lugar melhor para elas”, destacou o governador.

Antes de sair, o governador também garantiu o presente da Larissa Isabele, irmã de Rayna Lopes. Ela pediu uma boneca americana ao governador que entregou em mãos, a quantia necessária para que os pais pudessem lhe comprar o presente.

“Contem comigo crianças, eu não sou melhor que vocês, mas posso contribuir para que o futuro de vocês seja melhor”, finalizou Cameli.

Com colaboração da Agência de Notícias do Acre