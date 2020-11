Acre não vacinará contra febre aftosa, mas pecuaristas devem declarar rebanhos ao Idaf

Desde o mês de agosto deste ano, o Acre é detentor da condição sanitária de estado livre de febre aftosa sem vacinação, o que faz com que os produtores não precisem vacinar os rebanhos contra a doença neste mês de novembro, assim como aconteceu em maio passado, meses em que se realizavam as duas etapas anuais de vacinação.

No entanto, a declaração dos rebanhos de todas as espécies animais existentes nas propriedades rurais – bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, suínos, equídeos e aves – continua sendo obrigatória e deverá ser feita entre 1º de novembro e 15 de dezembro nas unidades do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf).

O reconhecimento do Acre como livre da aftosa se deu por meio da assinatura de uma instrução normativa pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), ocorrida no dia 11 de agosto deste ano. A transição veio após mais de 15 anos de o estado estar livre da doença com vacinação.

O Acre tem, atualmente, um rebanho estimado em 3,5 milhões de bovinos e chega a movimentar R$ 1,5 bilhão por ano com a atividade. O status de livre de febre aftosa sem vacinação é considerado como umas das maiores conquistas do setor nos últimos 20 anos e cria uma expectativa altamente positiva para o futuro da atividade.

“Solenizamos essa conquista e, ao mesmo tempo, mantemo-nos firmes nas nossas atividades laborais para o alcance do equivalente reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), triunfo que garante a elevação do nosso estado a abertura de novos mercados”, disse o presidente do Idaf, Francisco Thum quando o Acre recebeu a certificação.

Para alcançar o novo status sanitário, o Acre passou por uma auditoria no último mês de março, não sendo aprovado. Quatro meses depois, após uma nova avaliação, veio o tão esperado reconhecimento. Apesar de não precisar vacinar, os produtores deverão continuar fazendo a declaração dos rebanhos duas vezes ao ano, nos mesmos períodos em que ocorria a vacinação.

A declaração de rebanhos também poderá ser realizada por meio da internet, no endereço eletrônico http://gta.ac.gov.br, na modalidade “Produtor on-line”. O produtor também poderá entrar em contato com o Idaf para obter esclarecimentos. A lista com os telefones e e-mails das unidades estão no site do órgão no endereço http://idaf.acre.gov.br/.