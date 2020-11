Suspensão da visita gera reclamação e tumulto no presídio de Rio Branco

Familiares de detentos que cumprem pena no Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde ficaram revoltados com a suspensão surpresa da visita. O tumulto ocorreu na manhã deste domingo (01).

Ao chegarem para a visita, Policiais Penais informaram que por falta de energia a visita estaria suspensa. “Foi a única coisa que disseram pra gente. Não é verdade, tem energia no prédio sim. Isso é um absurdo”, diz Evercley Paes, que foi ao presídio visitar um sobrinho.

Em imagens enviadas ao ac24horas é possível verificar a revolta dos familiares que não puderam entrar no presídio. O ac24horas conversou com Glauber Feitosa, diretor operacional do Iapen, que explicou o motivo da suspensão das visitas.

“Tivemos um problema de energia no presídio. Apesar de não ter sido em todo o prédio, afetou alguns pavilhões e a administração que é onde fica o aparelho de Raio-X. Por isso, infelizmente, tivemos que remarcar a visita para um outro dia”, explica.