Motorista embriagado invade residência com carro e deixa idosa ferida

Um motorista embriagado identificado pelas iniciais D.L.C, de 23 anos, invadiu na manhã deste domingo, 01, uma casa de madeira na rua Sergipe, no bairro Escola Técnica, em Cruzeiro do Sul.

A dona da casa Ivanete, de 59 anos, teve ferimentos leves e ficou com a casa parcialmente destruída.

Segundo informações repassadas ao ac24horas pelo Tenente Belo, da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, o condutor estava embriagado e, após o teste do bafômetro, foi preso em flagrante.

“O teste do bafômetro apontou que o condutor tinha 0.78ml de álcool, o que é mais que o dobro do limite criminal e quase 20 vezes o permitido” , afirmou o tenente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) levou a dona Ivonete e o motorista para atendimento médico no Hospital do Juruá. O carro foi encaminhado para o pátio do Detran.