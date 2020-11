Gladson vai às ruas do Preventório pedir voto para Socorro Neri

O ex-senador Jorge Viana e o deputado federal Léo de Brito (PT) cumpriram agenda de campanha em municípios do interior do Estado (AC). Os petistas foram à Jordão reforçar o apoio à candidata do PT, Professora Nágela Figueiredo, e do vice, Edvan Albuquerque, do PSD, do senador Petecão.

Na empreitada, a dupla aproveitou e visitou a aldeia Kaxinawá, Nova Empresa, no Alto Rio Jordão, onde reuniram com centenas de indígenas.

O encontro contou com a participação de agentes agroflorestais que atuam no município e lideranças do PT, que receberam do deputado Léo de Brito o compromisso de retomar as boas práticas de apoio à comunidade indígena em Jordão, especialmente vinculadas às áreas da produção, educação e saúde.

Léo de Brito garantiu que assim que retomar o mandato de deputado federal vai continuar lutando em favor das populações indígenas e contra qualquer retirada de direitos como, por exemplo, a revisão de demarcação de áreas.

“Estou muito preocupado com a falta de apoio que as populações da floresta estão vivendo agora. Políticas públicas precisam ser feitas para dar esse àqueles que são chamados de povos originais”, ressaltou Jorge Viana.

Este slideshow necessita de JavaScript.