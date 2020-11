Galvez vence o Atlético e se aproxima da próxima fase; Rio Branco empata fora de casa

Foto: Manoel Façanha

O Galvez deu um importante passo para garantir uma das quatro vagas do Grupo 1 para a próxima fase que decide o acesso à terceira divisão do futebol brasileiros em 2021.

Jogando contra o Atlético, em clássico acreano, o Imperador venceu por 2 a 0 e chegou aos 19 pontos. Os gols foram marcados por Índio e Adriano. O Galo segue em último, sem saber o que é vencer na competição.

Rio Branco empata em Rondônia

Já o Estrelão jogou fora de casa e não decepcionou. Contra o Vilhenense, o time acreano não saiu do 0 a 0 em partida disputada no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena (RO). Com o empate fora de casa, o Rio Branco conquista um ponto importante na briga pela classificação.

Confira a classificação do Grupo 1 da Série D:

Bragantino (PA) – 20 pontos

Galvez (AC) – 19 pontos

Fast (AM) – 19 pontos

Rio Branco (A C) – 17 pontos

Independente (PA) – 8 pontos

Ji-Paraná (RO) – 8 pontos

Vilhenense (RO) – 7 pontos

Atlético (AC) – 6 pontos