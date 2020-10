Quedas de postes de energia devido a acidentes crescem mais de 50% no Acre

Nos sete primeiros meses deste ano, a concessionária Energisa Acre registrou 603 acidentes de trânsitos com quebras de postes da rede elétrica, número que representa um aumento de mais de 50% se comparado com o mesmo período de 2019, quando foram registrados 298 acidentes dessa natureza.

Esse tipo de ocorrência, além de apresentar risco ao motorista ocasiona interrupção do fornecimento de energia. Somente em 2020, mais de 25,5 mil clientes foram impactados por situações como essas. As cidades com mais ocorrências em 2020 são Rio Branco com 254, Cruzeiro do Sul com 71 e Brasiléia 31.

Ainda segundo a empresa, os acidentes são geralmente causados por excesso de velocidade, estado de embriaguez alcoólica, sonolência do condutor, falha mecânica ou até mesmo por falta de atenção, como nos casos de uso de telefone celular enquanto se está direção de um veículo.

“Caso venha colidir com um poste de energia, é importante manter a calma e não sair do carro, pois com a queda os fios e cabos podem tocar as partes metálicas, por isso é importante acionar o 0800 647 7196 e aguardar a chegada de uma equipe especializada para realizar todos os procedimentos necessários com a máxima segurança”, explica Marcelo Tucunduva, coordenador de Saúde e Segurança da Energisa Acre.

Na ocorrência desses acidentes, a empresa orienta a população entrar em contato por meio do teleatendimento 0800 647 7196 e informar o local com ponto de referência.

“A distribuidora possui equipes especializadas de plantão para atender essas ocorrências. Nestes casos, o risco de choque elétrico é maior, por isso é primordial aguardar a chegada da equipe para depois sair do carro”, enfatiza Tucunduva.

Instruções da Energisa a serem seguidas em caso de acidente:

Não saia do veículo

Não toque em fios e cabos caídos

Ligue no 0800 647 7196

Informe o local com ponto de referência

Com informações da Comunicação Energisa Acre.