No Uni Beer, jovem tenta defender amiga agredida pelo namorado e leva quatro tiros

Uma discussão dentro do bar Unir Beer Pub, na madrugada deste sábado, 31, na rua Alameda Polônia, no bairro Jardim de Alah, resultou em ferimento a tiros no jovem Samuel da Silva Costa, de 22 anos, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia repassadas à reportagem do ac24horas, Samuel da Silva estava no bar, quando um casal começou a discutir. Ao perceber que se tratava de uma amiga, resolveu intervir na briga, impedindo que a mulher continuasse sendo agredida pelo homem, nesse momento o namorado da amiga saiu do local foi até o veículo modelo HB20, de cor prata, pegou um revólver calibre 38, retornou ao estabelecimento e efetuou vários tiros contra Samuel, que mesmo ferido ainda conseguiu sair correndo do bar e caiu em via pública.

O autor dos disparos trata-se de Matheus Ferreira de Paiva, 27 anos. Após a ação, Matheus e mais três mulheres fugiram do local em um carro Gol prata.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziram o ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb). De acordo com o médico do SAMU, Samuel foi atingido com quatro projéteis na região do abdômen e costas.

Uma guarnição policial que estava fazendo patrulhamento de rotina na região foi parada por populares que informaram sobre a tentativa de homicídio. Os policiais conseguiram interceptar o veículo Gol de cor prata próximo a Igreja Batista do Bosque, na BR-364. No veículo foi encontrado uma trouxinha de entorpecente e nas imediações do veículo um revólver calibre 38 com 4 munições deflagradas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Matheus e as três mulheres, que foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.