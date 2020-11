“Não entendo o que passou pela cabeça do Gladson”, diz Bocalom sobre não ser apoiado pelo governo

Bocalom diz que ainda tem esperança de que Gladson possa o apoiar no 2º turno – Foto: Sérgio Vale

O sabatinado deste sábado, 31, nos estúdios do ac24horas, foi o representante do Partido Progressista (PP), Tião Bocalom. Candidato à prefeitura de Rio Branco, Bocalom conversou sobre assuntos pré-selecionados, como saúde, mobilidade urbana e educação e ainda comentou sua relação política com o governador Gladson Cameli.

No momento de tema livre, os jornalistas indagaram a situação de revanche que se criou no momento em que o governador deixou de apoiar o candidato do seu próprio partido para apoiar uma candidata de partido adversário. Até hoje, Bocalom afirma não saber o que de fato aconteceu.

“Não entendo o que passou pela cabeça do governador, porque foi ele mesmo quem me fez três convites para ser candidato dele”, explicou Bocalom destacando que até seu afastamento da Empresa de Assistência Técnica Extrativista Rural do Acre (Emater) foi acatado por Cameli para que pudesse sair candidato nas eleições municipais.

O progressista revelou que estava tudo acertado, mas quando chegou de viagem foi pego de surpresa. “Estava todo aquele reboliço. Não sei os motivos que ele fez isso”, afirma Bocalom, a quem se diz grato pela senadora Mailza Gomes, que segurou o apoio à sua candidatura. “Sou muito agradecido e nós estamos tocando nosso projeto”.

Sobre um eventual segundo turno, Bocalom acredita que Gladson até pode mudar de ideia. “Espero ganhar essa eleição no primeiro turno, mas se eu for para o segundo turno, ainda tenho esperança que ele possa vir nos apoiar”.

O candidato ressalta que lutou 18 anos para que a antiga oposição ganhasse o poder. “Então acho que mereço esse momento, esse mandato e o apoio de muitos, mas o povo é o juiz. Crescemos muito nos últimos dias e vamos continuar crescendo”.

Assista na íntegra: