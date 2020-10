Jarbas apresenta propostas inovadoras

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

O candidato Jarbas Soster (AVANTE), sabatinado pelo ac24horas, apresentou várias propostas inovadores durante a sabatina mediada pelo editor-chefe Marcos Venicios.

Para Soster, a Zona Azul no Centro da cidade não deveria ter como objetivo principal arrecadar dinheiro, mas facilitar a vida dos cidadãos que precisam de espaço democrático para estacionar. “Deve haver uma tolerância de 15 minutos e não como acontece agora em que o munícipe é notificado e multado em alguns minutos”, explicou.

Além dessa proposta, o candidato Jarbas também apresenta inovações, como por exemplo, parcerias da prefeitura com clínicas privadas para melhorar o atendimento básico de saúde; ampliação da cobertura digital de internet para a população, inclusive da zona rural; melhorar o transporte púbico liberando para táxi lotação, vans e outros alternativos legalizando à todos.

Questionado pelos jornalistas Leônidas Badaró, Luís Carlos Moreira Jorge e este colunista, o candidato do AVANTE fez severas críticas a atual gestão que, para ele, não deve continuar. Ressaltou a importância do Ruas do Povo e acusou a prefeitura de não fazer a manutenção das vias entregues pelo programa. Criticou a EMURB afirmando ser cabide de emprego e financiar campanhas eleitorais.

Quando o povo quer…

Afirmar que, quem tem 28% pontos percentuais está empatado com quem está com 21% é forçar demais a barra. Tecnicamente Minoru Kinpara, candidato tucano, está no 2º turno da eleição. Em todas as pesquisas sérias ele sempre apareceu liderando. Quando o povo deseja um candidato é como água morro abaixo e fogo morro acima. A eleição do governador Gladson Cameli, por exemplo, se deu da mesma forma.

“Corrija um sábio e o fará mais sábio; corrija um tolo e ele o fará teu inimigo”. (Salomão)

. O MDB em Brasiléia deu uma bela demonstração de que está muito vivo na disputa com os petistas.

. A cobra a vai fumar, a jiripoca vai piar e a porca vai torcer o rabo!

. Por conta da pandemia da Covid-19 a justiça eleitoral no Vale do Acre criou regras duras para a campanha eleitoral.

. A 2º onda está chegando no Brasil e no Acre antes da hora; a 1º ainda nem quebrou na praia.

. O proselitismo político do presidente Bolsonaro atrapalha muito; seu foco é a reeleição em 2022 e nada mais.

. Que lástima!

. Querem vender o SUS para a iniciativa privada!

. A ENERGISA está arrancando o couro dos acreanos ainda vivos!

. O lucro, a mais-valia, a usura!

. Bem aventurado os que sofrem injustiças, explorados, pobres e humildes porque herdarão o Reino de Deus no outro mundo, além desse, no porvir…

. Palavras do Oráculo!

. Mas ninguém quer ser pobre, injustiçado, explorado e humilde.

. Estranho, né?!

. É, mas é!

. Alguns políticos no Acre têm tradição de corrupção, mas o povo continua votando neles, são “tão bonzinhos”.

. Em Cruzeiro do Sul é ferro com ferro.

. Tarauacá o jogo está embolado no meio do campo!

. Em Feijó o prefeito Kief Cavalcante que se cuide, o Francimar é pedreira pura!

. Dizem que em Epitaciolândia o problema não é o jovem Everton, de boa família, mas as más companhias políticas que o cercam.

. Um pessoal conhecido de outros carnavais na prefeitura.

. Bom dia.