Entusiasmado, Petecão afirma que campanha de Bocalom cresceu no momento certo

A direção do Bar e restaurante Uni Beer Pub usou as redes sociais neste sábado, 31, para informar que a briga que resultou em ferimento a tiros do jovem Samuel da Silva Costa, de 22 anos, não ocorreu dentro do estabelecimento e sim em via pública.

Em nota, o estabelecimento afirmou que não compactua com qualquer tipo de agressão e violência e cobrou das polícias Civil e Militar uma resolução acerca do ocorrido.

“Comentários descabidos atribuindo qualquer responsabilidade pelo ocorrido em via pública ao Uni Beer Pub são completamente equivocados e deverão ser encaminhados às autoridades competentes”, afirmou.